MMT-Interview mit Daniel Breher vom NFV-Förderkonzept Cloppenburg zum Thema „Erlaubnis zum rauen Spiel“

Von Til Bettenstaedt



Cloppenburg. Das Thema der nächsten Trainingsanregungen des Förderkonzepts vom Fußballkreis Cloppenburg klingt provokant. Es lautet: „Ja, Fußballspielen kann auch mal wehtun – Erlaubnis zum rauen Spiel“. Sollen die Jugendkicker lernen, wie man richtig foult?

Auf keinen Fall! Uns ist in den vergangenen Jahren aber immer mehr aufgefallen, dass viele Kinder Angst vor Zweikämpfen, Körperkontakt und zum Teil auch vor dem Ball haben. Diese Ängste verlieren sie schwieriger als früher. Auf die Problematik haben uns auch viele Jugendtrainer angesprochen. Aber Fußball ist nun mal ein Sport, bei dem um Körperkontakt geht und es kurz schmerzen kann. Das ist die entscheidende Aussage. Wir finden, dass das Spiel des heutigen Nachwuchses körperbetonter sein müsste. Daher wollen wir den Jugendtrainern Ende April viele Informationen mit auf den Weg geben und uns danach mit ihnen austauschen. Darum geht es uns vordergründig.