Trainerfrage beim BVC noch offen

Trainerkandidat beim BVC: Ralf Ewen. Foro: MT-Archiv

Cloppenburg (tib/rw). Eigentlich wollte Fußball-Oberligist BV Cloppenburg am Montagmorgen eine Lösung in der Trainerfrage präsentieren. Doch daraus wurde nichts. Präsident Dr. Jürgen Vortmann sagte das geplante Pressegespräch kurzfristig ab. „Es sind noch einige Kleinigkeiten zu klären, bis spätestens Mittwoch sollte das aber der Fall sein“, so Vortmann. Am Montag verdichteten sich die Anzeichen, dass Ex-BVC-Spieler Ralf Ewen den Job des Cheftrainers übernehmen könnte. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 2. April – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.

