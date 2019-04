Molbergen III macht Meisterschaft perfekt

Tischtennis: Siege gegen Mühlen II und Essen II reichen zum Titel

Meister: Barßel III sicherte sich überlegen den Titel in der 2. Kreisklasse. Von links: Ernst Weyland, Matthias Drees, Rouven Altrogge, Niklas Schönhöft.

Kreis Cloppenburg (se). Abstieg besiegelt: Tischtennis-Bezirksoberligist BV Essen muss nach der 5:9-Niederlage beim VfL Wildeshausen die Liga verlassen.



Bezirksoberliga Männer: VfL Wildeshausen - BV Essen 9:5. Der Strohhalm war zu brüchig. Die Niederlage gegen den Tabellennachbarn zementiert den Essener Abstieg. Die Gäste bauten die 2:1-Doppelführung schnell auf 5:1 aus. Aufkeimende Hoffnung nach den Einzelsiegen von Ludger Engelmann, Uli van Deest und Bernard Tegeler löste sich schnell wieder in Luft auf. Im zweiten Durchgang konnte nur Martin Hackmann einen weiteren Einzelsieg verbuchen. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 2. April – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.