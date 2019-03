Linus Funke führt Emstekerfeld zum Sieg

Wie einst Michael Jordan: Linus Funke vom TuS Emstekerfeld (rechts mit ausgestreckter Zunge, dem Markenzeichen des früheren Basketball-Stars) überzeugte im Angriff. Foto: Bettenstaedt

Von Til Bettenstaedt



Emstekerfeld. Der Knoten ist geplatzt: Dank einer überzeugenden Vorstellung haben die Fußballer des TuS Emstekerfeld den ersten Sieg des Jahres gefeiert. Nach der 1:3-Niederlage in Thüle und dem 1:1 in Golden-

stedt feierte der Bezirksligist am Samstag einen souveränen 4:0-Erfolg gegen den SV Höltinghausen. „Wir hatten bestimmt 80 bis 90 Prozent Ballbesitz, der Sieg ist völlig verdient“, sagte Volker Kliefoth, der den TuS gemeinsam mit Salih Darilmaz trainiert. Für den vom Abstieg bedrohten SV Höltinghausen wird die Lage immer bedrohlicher. „Wir haben zu viele leichte Fehler produziert und verdient verloren“, sagte SVH-Coach Mathias Wendeln. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 1. April – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

