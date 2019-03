2:0 in nicht einmal zwei Minuten verspielt

Zwei Tore reichten nicht: Agnieszka Winczo (links, im Duell mit Anna Hofrichter) brachte den BVC zwar mit 2:0 in Front, am Ende aber langte es für Cloppenburg gegen den SV 67 Weinberg nur zu einem 2:2-Unentschieden. Foto: Langosch

Von Ludger Langosch



Cloppenburg. Eine Woche zuvor hatten sich die Fußballerinnen des BV Cloppenburg über ein 2:2 bei Bayern München II riesig gefreut, gestern Vormittag erreichten sie gegen den SV 67 Weinberg das gleiche Ergebnis – und die Gemütslage war eine völlig andere. Schließlich verpasste der BVC damit einen großen Schritt weg von der Abstiegszone in der 2. Bundesliga. Besonders bitter: Die Gastgeberinnen gaben eine 2:0-Führung her und vergaben kurz vor Schluss einen Foulelfmeter.