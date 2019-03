Showdown um Titel steigt in Osnabrück

Krummlegen: Kim Klostermann (rechts) steht mit dem TV Cloppenburg vor der wohl entscheidenden Begegnung um die Meisterschaft in der Landesliga. Foto: Langosch

Von Ludger Langosch



Kreis Cloppenburg. Rein rechnerisch fällt die Entscheidung zwar heute noch nicht, aber wenn die Handballerinnen der HSG Osnabrück und des TV Cloppenburg heute Nachmittag in der Hasestadt aufeinandertreffen, geht es tatsächlich um nicht mehr und nicht weniger als die Meisterschaft in der Landesliga und damit die einzige Chance auf den Aufstieg in die Oberliga (siehe auch links nebenstehenden Artikel). Für die Frauen des SV Höltinghausen, die den Klassenerhalt schon sicher haben, steht bei Vorwärts Nordhorn deutlich weniger auf dem Spiel.