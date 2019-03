Bloß nicht um die Goldene Ananas

Der Kapitän geht voran: Mannschaftsführer Claas Göken ist mit dem SV Thüle nach der Winterpause bestens aus den Startlöchern gekommen. Foto: Langosch

Von Ludger Langosch



Thüle. 3:1 gegen den TuS Emstekerfeld, 3:1 bei BW Lohne II auf Kunstrasen – der Start ins Kalenderjahr nach der Winterpause ist den Bezirksligafußballern des SV Thüle bestens geglückt. „Ein weiteres 3:1 würde ich gerne nehmen“, meint Trainer Michael Macke lachend vor dem Verfolgerduell des Dritten gegen den Tabellenzweiten, SV Holdorf, am Sonntag (Anstoß: 15 Uhr). „Auf einen Rückstand und ganz späte Tore könnte ich zwar verzichten, aber wenn es am Ende dann doch reichen sollte, wäre es mir auch recht.“ Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 29. März – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.