Etliche Klubs jetzt Fans des TV Dinklage

Fußball: Mögliche Auf- und Abstiege nach jetzigem Tabellenstand

Torjubel: Peheims Fußballer führen die Tabelle der 1. Kreisklasse an und würden als Meister definitiv aufsteigen. Foto: Wulfers

Kreis Cloppenburg (rw). Was bedeutet ein Abstieg des BV Cloppenburg aus der Oberliga für die nachgeordneten Ligen? Gibt es ein Entscheidungsspiel der Kreisliga-Vizemeister? Fragen, die natürlich erst am Saisonende abschließend beantwortet werden können. Franz-Josef Herbers, Vorsitzender des Spielausschusses des Kreises Cloppenburg: „Für unsere Fußballer ist vor allem entscheidend, ob aus der Landesliga Mannschaften aus den Kreisen Cloppenburg und Vechta absteigen.“ Basierend auf den jetzigen Tabellenständen gibt es einen Überblick in der Ausgabe vom 28. März – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.

