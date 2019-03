Glänzendes Debüt auf internationaler Bühne

Zufriedene Gesichter: Andreas Kuhlen (rechts) freut sich gemeinsam mit dem tunesischen Sieger Adel Hfaiedh über ein starkes Rennen. Foto: René Brune

Von Til Bettenstaedt



Toruń/Garrel. Die Premiere auf der internationalen Leichtathletik-Bühne endete für Andreas Kuhlen glänzend – im wahrsten Sinne des Wortes. Denn bei den Senioren-Weltmeisterschaften im polnischen Toruń holte der Garreler auf Anhieb eine Medaille. In der Altersklasse M35 landete Kuhlen am Sonntag über 3000 Meter in einer Zeit von 8:51,48 Minuten auf einem hervorragenden dritten Rang. „Damit bin ich sehr zufrieden. Im Vorfeld hatte ich auf Platz acht bis zehn gehofft“, sagte er der MT. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 27. März – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.