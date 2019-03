MSC-Team für die neue Saison gerüstet

Speedway: Fahrervorstellung auf der Hausbahn in Emstekerfeld

Das neuformierte MSC-Team: Von links: Von links: Tomek Matten Dau, Kevin Lück, René Deddens, Lukas Fienhage, Niels Oliver Wessels, Jonny Wynant mit den beiden Team-Managern Manfred Bäker und Thore Weiner. Foto: Heidkamp

Cloppenburg (ah). Die „MSC-Fighters“ vom MSC Cloppenburg scheinen für die neue Saison gut gerüstet. Bei den Fahrervorstellung im Rahmen der ersten Testläufe für die neue Saison auf der Hausbahn in Emstekerfeld jedenfalls zeigten sich Deddens, Fienhage und Co zuversichtlich und wollen nach den beiden Siegen im Team-Cup und im Paar-Cup auch in diesem Jahr ein Wörtchen um den Titel mitreden. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 26. März – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.