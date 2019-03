Eine grandiose Halbzeit reicht

Aktivposten: Jakub „Kuba“ Bürkle traf per Freistoß beim souveränen Beverner 5:1-Sieg gegen SV Bad Rothenfelde. Foto: Wulfers

Von Rolf Wulfers



Bevern. Pflicht erfüllt, lautet das Fazit der Landesliga-Fußballer des SV Bevern: Der Tabellenführer kam gegen Schlusslicht SV Bad Rothenfelde zu einem auch in der Höhe verdienten 5:1 (4:0)-Erfolg.

„Bad Rothenfelde wird nicht mit großem Selbstvertrauen auflaufen", hatte Beverns Trainer Matthias Risse bereits im Vorfeld gemeint und sollte mit seiner Einschätzung völlig richtig liegen.

