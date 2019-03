TVC hofft beim Zweiten auf „kleines Wunder“

Ganz kleine Lücke: Johanna Fragge punktet in dieser Szene gegen Essen. In Ostbevern muss „Hanni“ mit dem TV Cloppenburg unbedingt etwas holen, um die Chance auf den Verbleib in der Dritten Liga West noch zu erreichen. Foto: Langosch

Cloppenburg 8ll). Die Entscheidungen in der Weststaffel der Dritten Volleyballliga der Frauen reifen heran. Und der TV Cloppenburg steckt noch mittendrin im Getümmel. Die Mannschaft von Trainer Tomislav Ristoski braucht dringend Punkte, um dem Abstieg noch zu entgehen. Aber die vorletzte Aufgabe der Saison 2018/2019 hat es in sich. Am Sonntag gastiert das einzige Team, das von Anbeginn der Dritten Liga West angehört, beim Tabellenzweiten, BSV Ostbevern. Die Partie in der Beverhalle beginnt um 16 Uhr.