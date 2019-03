BVC wirft die Flinte nicht vorab ins Korn

Cloppenburgs Fußballfrauen stehen vor einer langen Tour und im Gastspiel bei München II vor einer hohen Hürde

Mutig nach vorne: Lena Hasenkamp (am Ball, hier gegen Turbine Potsdam II) möchte mit dem BVC ihre Chance beim favorisierten FC Bayern München II suchen.Foto: Langosch

Von Ludger Langosch



Cloppenburg. Es ist die mit Abstand weiteste Tour, die die Fußballfrauen des BV Cloppenburg in dieser Zweitligasaison zu bestreiten haben. Am Sonntag treten sie beim Tabellenzweiten, Bayern München II, an. Die Partie beginnt um 11 Uhr im Sportpark Aschheim, wenige Kilometer östlich Münchens gelegen. „Das ist ein Spiel, in dem wir rein gar nichts zu verlieren haben, wir sind der ganz krasse Außenseiter", meint BVC-Trainerin Tanja Schulte zum Auftritt beim Tabellenzweiten.