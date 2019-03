Akacsos „droht“ Comeback als Spieler

Puhhh, das wird schwer: Bence Lugosi, rechts, ist angesichts eines reichlich ausgedünnten Kaders heute Abend mit dem TV Cloppenburg im Nachholspiel gegen den ATSV Habenhausen nur Außenseiter.Foto: Wulfers

Cloppenburg. Es hätte ein echtes Topspiel in der Handballoberliga der Männer werden können. Am Freitagabend tritt der TV Cloppenburg als Tabellenvierter gegen den unmittelbar vor ihm platzierten ATSV Habenhausen an. Spielbeginn in der TVC-Halle an der Schulstraße ist um 20.30 Uhr. Doch die Vorzeichen vor diesem Verfolgerduell stehen für die Gastgeber alles andere als gut. „Wir werden nur einen Auswechselspieler haben“, meint TVC-Trainer Barna-Zsolt Akacos. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 22. März – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.