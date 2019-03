Ipsilos und Diedrich zum SV Bethen

Neues Trainergespann: Ferdi Diedrich (links) und Dio Ipsilos. Fotos: Wulfers

Von Til Bettenstaedt



Bethen. Die Fußballer des SV Bethen bekommen in der nächsten Saison ein namhaftes Trainergespann. Wie der Vorsitzende Ludger Buske am Mittwoch gegenüber der MT bestätigte, werden der ehemalige Torjäger und Trainer Ferdi Diedrich sowie Dio Ipsilos, der derzeit noch für den Landesligisten SV Bevern aufläuft, die Mannschaft übernehmen. „Das ist für einige vielleicht eine ordentliche Überraschung“, sagt Buske. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 21. März – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.