Neue Regionalliga soll 2020 kommen

Derzeit in einer guten Form: Ole Harms (Mitte) und der TV Cloppenburg belegen nach dem Sieg gegen die TSG Hatten-Sandkrug II weiter den vierten Tabellenplatz. Foto: Wulfers

Von Til Bettenstaedt



Kreis Cloppenburg. Dass der Sprung von der Oberliga in die 3. Liga mitunter groß ist, bekommen die Handballerinnen des BV Garrel in dieser Saison deutlich zu spüren. Auch nach 18 Spielen wartet der Aufsteiger noch auf den ersten Sieg und wird die Weststaffel im Mai wieder verlassen müssen. Auch bei den Männern hatte es der Oberliga-Meister in den vergangenen Jahren in der höheren Klasse oft sehr schwer und stieg direkt wieder ab. Um dem vorzubeugen, planen die Handballverbände Niedersachsen (HVN) und Bremen (BHV) zur Saison 2020/21 eine gemeinsame Regionalliga. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 20. März – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.