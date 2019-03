Bösel/Thüle Hallenkreismeister der über 48-jährigen Fußballer

Siegerjubel: Die Oldies der SG Bösel/Thüle sicherten sich mit einem 6:4-Endspielsieg gegen SV Peheim-Grönheim den Kreismeistertitel bei den über 48-jährigen Fußballern. Foto: Wulfers

Von Rolf Wulfers



Garrel. Titel verteidigt, lautet das Fazit der über 48-jährigen Fußballer der SG Bösel/Thüle. Im Endspiel in der Garreler Sporthalle kam der Vorjahressieger zu einem 6:4 (2:2)-Erfolg gegen den SV Peheim-Grönheim. In den beiden Halbfinalspielen setzten sich die Gruppensieger durch. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 18. März – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.