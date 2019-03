Kommission gibt grünes Licht für BVC-Frauen

Sonntag gegen Turbine Potsdam II

Ordentlich gegenhalten: Mit viel Kampf und Einsatz möchten Sarah Geerken (links) und Co. vom BV Cloppenburg der Reserve von Turbine Potsdam begegnen.Foto: Langosch

Von Ludger Langosch



Cloppenburg. Das grüne Licht für das Punktspiel der Cloppenburger Fußballfrauen am morgigen Sonntag gegen Turbine Potsdam II gab es am Freitagvormittag. Die Zweitligabegegnung beginnt somit wie geplant um 11 Uhr. Die Platzkommission kam nach einer Stadionbegehung zu diesem Entschluss. Gleichzeitig aber fiel auch die Entscheidung, dass das Oberligaspiel der BVC-Männer, das am Samstag von 14 Uhr an ausgetragen werden sollte, ausfallen wird. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 16. März – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.