Kickern droht freies Wochenende

Nichts geht bei Grün-Weiß Firrel: Der Platz, auf dem am heutigen Freitag Landesligist SV Bevern vorstellig werden sollte, stand bereits zu Wochenbeginn unter Wasser.Foto: Verein

Von Rolf Wulfers



Kreis Cloppenburg. Fußball auf Kreisebene am Wochenende? Nach den intensiven Regenfällen der vergangenen Tage drohen Spielausfälle, gar eine generelle Absage zogen die Verantwortlichen Spielleiter am Donnerstag ins Kalkül. Franz-Josef Herbers, Vorsitzender des Kreisspielausschusses: „Ich werde noch mit einigen Vereinen telefonieren und mich dann mit Ralf Busse, der für den Frauenfußball verantwortlich ist, absprechen. Eine definitive Entscheidung wird es aber erst am Freitagmittag geben."