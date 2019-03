Mit Temperament und Teamgeist zum Titel

Basketballer des VfL Löningen schaffen den Oberliga-Aufstieg

Die Meistermannschaft des VfL Löningen: Leon Ostermann (von links), Timm Lüken, Torben Brogmus, Lukas Knobbe, Jonas Breher, Steffen Gerdes (Nummer 11), Spielertrainer Nils Drees (dahinter), Justus Krause, Max Schmücker, Hannes Kalvelage, Paul Grünloh und Trainer Ansgar Behne. Auf dem Bild fehlen Joop Hömmen und Arnas Lavickas. Foto: VfL Löningen

Von Til Bettenstaedt



Löningen. Aufstieg perfekt: In der heimischen Sporthalle an der Ringstraße setzten sich die Basketballer vom VfL Löningen vor knapp 200 Fans mit 107:71 gegen den TV Georgsmarienhütte durch. Die Hasetaler verwiesen Merzen auf Platz zwei und holten den Titel in der Bezirksoberliga. „Der Aufstieg in die Oberliga ist der größte Erfolg in der Geschichte der Basketball-Abteilung“, sagt der Löninger Spielertrainer Nils Drees. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 13. März – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.