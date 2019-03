Löninger Reinert verdoppelt seine Torquote

Duell im Regen: Der Kneheimer Daniel Niehaus (links, hier im Zweikampf mit Petersdorfs Winterzugang Nihat Tekce) brachte seine Mannschaft mit 1:0 in Führung. Foto: Wulfers

Von Til Bettenstaedt



Kreis Cloppenburg. Die Fußballer des SV Peheim haben ihren Vorsprung an der Tabellenspitze der 1. Kreisklasse durch den 4:1-Sieg beim SV Altenoythe II ausgebaut. Die Partie zwischen dem SV Harkebrügge II und dem SV Bethen musste am Freitagabend in der 70. Minute abgebrochen werden, weil das Flutlicht ausgefallen war. Zu diesem Zeitpunkt hatten die Gastgeber nach Treffern von Waldemar Eirich (7./55) und Stefan Spieker (15.) mit 3:0 geführt.