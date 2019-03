BVC-Bollwerk hält fünf Minuten zu kurz

Auf der Jagd: Der Cloppenburger Matthis Hennig (links) verfolgt den Gifhorner Rodi Celik. Rechts im Hintergrund ist BVC-Kapitän Kristian Westerveld zu sehen. Foto: Jost-Enneking

Von Til Bettenstaedt und Niklas Jost-Enneking



Gifhorn. Für den BV Cloppenburg rückt der Klassenerhalt in der Fußball-Oberliga in immer weitere Ferne. Gestern Nachmittag verlor die Mannschaft der Trainerin Imke Wübbenhorst mit 0:2 beim MTV Gifhorn. 85 Minuten durfte der BVC zumindest von einem Zähler träumen, bevor die Gastgeber die Partie mit zwei Treffern noch für sich entschieden. „Bis zum ersten Tor habe ich fest an einen Sieg geglaubt. Wir haben lange gut verteidigt, aber am Ende hat die höhere individuelle Klasse der Gifhorner den Ausschlag gegeben“, sagte Wübbenhorst. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 11. März – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.

