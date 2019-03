Handball: Garrels Abstieg ist besiegelt

Voller Einsatz: Johanne Fette (am Ball) vom BV Garrel erzielte am Samstag gegen Bayer Leverkusen II zwei Siebenmeter-Tore. Foto: Bettenstaedt

Von Til Bettenstaedt



Garrel. Das Abenteuer 3. Liga West ist für die Handballerinnen des BV Garrel beendet – zumindest vorerst. Nach der 25:31-Heimniederlage gegen den TSV Bayer Leverkusen II kann das Schlusslicht den ersten Nichtabstiegsplatz nicht mehr erreichen, obwohl noch vier Spieltage zu absolvieren sind. Somit geht der Aufsteiger in der kommenden Saison wieder in der Oberliga auf Punktejagd.