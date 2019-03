Reichlich Reisestress für Agnieszka Winczo

Wenig Erholung: BVC-Kapitänin Agnieszka Winczo hat eine strapaziöse Länderspieltour hinter sich. Foto: Langosch

Cloppenburg (ll). Die Länderspielpause hat für die meisten Fußballerinnen des BV Cloppenburg den positiven Effekt gehabt, dass sie knapp 14 Tage lang Zeit hatten, um die eine oder andere Blessur auszukurieren. „Dennoch haben wir sehr gut trainiert“, meint Trainerin Tanja Schulte vor dem Spiel am Sonntag beim 1. FFC Frankfurt II. Die Partie im Stadion am Brentanobad beginnt um 11 Uhr.



Erholsam war die Unterbrechung der Punktspielrunde indes nicht für die Nationalspielerinnen. Charoula Dimitriou war mit der griechischen Auswahl unterwegs, Agnieszka Winczo sorgte mit Polen beim Algarve-Cup für Furore.