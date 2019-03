Aufgeben ist für Friesoythe keine Option

Hinspielerfolg wiederholen: Daniel Knaus (in Blau) tritt mit der HSG Friesoythe in Bohmte an. Foto: Langosch

Kreis Cloppenburg (ll). Wenn es schon mit dem Klassenerhalt nichts werden sollte, wollen sich die Handballer der HSG Friesoythe wenigstens vernünftig aus der Landesliga verabschieden. So werden sie sich auch am Samstag beim TV 01 Bohmte nicht hängenlassen. In der Landesliga der Frauen hat der TV Cloppenburg den Elsflether TB zu Gast, während der SV Höltinghausen beim Tabellenvorletzten, BW Lohne, antritt. Mehr zum Handball lesen Sie in der Ausgabe am 9. März entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

