Gute Leistungen sowie einige kritische Worte

Löningen (mt). 170 Nachwuchsleichtathleten aus der Region Oldenburg waren der Einladung des VfL Löningen zu den Hallenregionsmeisterschaften für die Altersklassen U12 bis U16 gefolgt. Die Athleten aus dem Kreis Cloppenburg holten zahlreiche erste Plätze „Titelhamster“ Pia Albers (VfL Löningen) räumte bei der W12 gleich fünfmal „Gold“ ab.



Mitorganisator Armin Beyer fand aber auch kritische Worte zu den Regionsmeisterschaften: „Mit den 170 gemeldeten Teilnehmern war die Beteiligung auf dem Niveau des Vorjahres. Doch dies ist für eine Regionsmeisterschaft enttäuschend, zumal die Region von Wilhelmshaven bis Damme und von Delmenhorst bis Löningen recht groß ist."

