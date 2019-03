Coach des BVC-Gegners traf einst gegen Barca

In Gifhorn obenauf? Matthis Hennig (weißes Trikot) und der

BV Cloppenburg wollen am Sonntag siegen. Foto: Langosch

Von Til Bettenstaedt



Cloppenburg. Als Fußballtrainer des MTV Gifhorn hat es Michael Spies derzeit mit den Niederungen der Oberliga Niedersachsen zu tun. Am kommenden Sonntag wollen er und sein Team im Heimspiel gegen den BV Cloppenburg (Anpfiff: 15 Uhr) möglichst drei Punkte gegen den Abstieg holen. Zu seinen Spielerzeiten schwebte der Ex-Profi noch in anderen Sphären.



Spies, ehemaliger Torjäger, absolvierte mehr als 200 Bundesliga-Partien – unter anderen für Gladbach, den HSV und Wolfsburg. Seine wohl größte Sternstunde erlebte er allerdings 1991 im Trikot des FC Hansa Rostock. Für den Klub von der Ostseeküste erzielte er schließlich in der Champions League das entscheidende 1:0 gegen den großen FC Barcelona, bei dem seinerzeit unter anderem auch Pep Guardiola kickte.