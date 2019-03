25 neue Schiedsrichter im Kreis Cloppenburg

Verstärkung für die Fußballschiedsrichter: 25 von 29 Teilnehmern am Anwärterlehrgang des Fußballkreises Cloppenburg haben die Prüfungen bestanden und dürfen nun Spiele leiten. Foto: Dirk Büscherhoff

Kreis Cloppenburg (mt). Während der Winterpause der Saison 2018/2019 sind die Zahlen der Unparteiischen im Fußballkreis Cloppenburg gestiegen. Dank des großen Engagements der Vereins-Schiedsrichterobleute hatten sich 29 Teilnehmer für den Anwärterlehrgang angemeldet. Hiervon haben 25 Anwärter den Kursus erfolgreich beendet. Der Lehrgangsleiter, Christian Scheper, zeigt sich zufrieden mit diesem Ergebnis. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 8. März entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

