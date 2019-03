Auswahl ohne Niederlage zum Turniersieg

Das erfolgreiche Team: Oben von links: Trainer Stefan Brand, Muhammed Özkan (Cloppenburg), Kenan Zejnilovic (Emstek), Eike Schulze-Osthoff (Barßel), Mathis Meyer (Emstek), Simon Vorwerk (Emstek), Trainer Michael Stolte. Unten von links: Torge Dehm (Cloppenburg), Leon Kolbeck (Emstek), Lene Blömer (Bevern), Max Hübner (Garrel), Agbonma Wema (Sternbusch). Foto: Christoph Kolbeck

Weener (mt). Die Fußball-Kreisauswahl Cloppenburg des Jahrgangs 2008 hat sich souverän für die Bezirksendrunde qualifiziert. Durch einen starken Auftritt im ostfriesischen Weener hat das Team um die Trainer Michael Stolte und Stefan Brand das Hallenturnier gewonnen und somit das begehrte Ticket am kommenden Sonntag in Holdorf gelöst. In Weener trumpfte die Mannschaft sowohl spielerisch als auch kämpferisch groß auf. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 7. März entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.