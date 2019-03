Zwei DM-Titel für Andreas Kuhlen

Ganz oben auf dem Treppchen: Über 800 Meter setzte sich der Garreler Andreas Kuhlen (Mitte) vor Carsten Krüger (links) und Manuel Böhringer durch. Foto: Birte Schulz

Halle (Saale) / Garrel (tib). Nach den drei Titeln bei den Deutschen Senioren-Meisterschaften im Sommer 2018 hat Andreas Kuhlen sein Können nun auch unter dem Hallendach eindrucksvoll unter Beweis gestellt. In der Altersklasse M35 feierte der Leichtathlet aus dem Garreler Ortsteil Falkenberg in Halle an der Saale zwei Siege. Kuhlen, der für die LG Braunschweig startet, setzte sich sowohl über 800 als auch über 3000 Meter durch. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 6. März entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.