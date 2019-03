Chukwudelunzu tanzt zur Bronzemedaille

Bronzemedaille ertanzt: Die Cloppenburgerin Josephin Chukwudelunzu wurde bei den Deutschen Meisterschaften mit ihrem Partner, Wladislaw Riedinger (rechts), Dritte. In der Mitte: Trainer Roberto Albanese. Foto: Chukwudelunzu

Bad Aibling (ll). Ein bisschen auf Gold oder Silber hatte sie gehofft, am Ende aber freute sich Josephin Chukwudelunzu nicht minder riesig über eine Bronzemedaille. Die 13-jährige Tänzerin aus Cloppenburg landete bei den Deutschen U18-Meisterschaften Latein im bayrischen Bad Aibling mit ihrem Partner Wladislaw Riedinger auf dem dritten Platz.



Die Hoffnungen Chukwudelunzus, die für den Verein Grün-Gold-Club Bremen antritt, hatten schon im Vorhinein einen ordentlichen Dämpfer erhalten. Eine Magen-Darm-Grippe hatte die Schülerin, die die

8. Klasse des Cloppenburger Clemens-August-Gymnasiums besucht, wenige Tage vor dem Wettkampf geschwächt. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 6. März entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

Nächster Artikel aus Lokalsport:

05.03.2019 | Die BVC-Fußballfrauen helfen sich selbst