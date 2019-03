Die BVC-Fußballfrauen helfen sich selbst

Die BVC-Fußballerinnen wollen von privaten Geldgebern 90 000 Euro sammeln, um damit ein wirtschaftliches Fundament für die Saison 2019/2020 zu schaffen. Vanessa Fischer, Torhüterin des Zweitligateams, Trainerin Tanja Schulte und Thomas Taphorn als Mitinitiator der Aktion präsientieren den Flyer und Aufkleber für „300x300“. Foto: Langosch

Von Ludger Langosch



Cloppenburg. Der BV Cloppenburg ist klamm. Arge wirtschaftliche Nöte plagen den Verein, der in diesem Jahr sein 100-jähriges Bestehen begeht. Als Dr. Jürgen Vortmann Ende Januar das Amt des Präsidenten übernommen hat, sprach er über eine Lücke von 250000 bis 280 000 Euro, die im Etat zu decken sei, um die laufende Saison zu Ende zu bringen und nicht ausgerechnet im Jubiläumsjahr Insolvenz anmelden zu müssen.



In erster Linie sind es die Spielerinnen selbst, die sich auf die Suche nach Kleinsponsoren begeben. Letztere sollen einmalig 300 Euro zahlen, 300 Sponsoren sind das Ziel. Sollten die Cloppenburgerinnen dieses Ziel erreichen, hätten sie folgerichtig 90 000 Euro gesammelt. Mehr dazu lesen Sie exklusiv in der Ausgabe am 5. März entweder frisch gedruckt oder online als ePaper.

