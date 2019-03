VfL-Frauen sprinten zur Meisterschaft

Meister ohne Makel: Löningens Volleyballerinnen machten mit 16 Siegen aus 16 Spielen den Titel in der Landesliga klar. HInten von links: Anna Schmücker, Annemone Jansen, Carina Blankmann, Verena Beckmann, Daniela Greten, Marian Mischo, Insa Cassellius, Nicole Herding, Trainer Torsten Eck. Vorne von links: Alina Cassellius, Anne Hölzen, Alena Espelage, Maria Büter. Foto: Langosch

Kreis Cloppenburg (bar/ll). Die Löninger Volleyballerinnen kehren nur ein Jahr nach dem Abstieg in die Landesliga in der Verbandsliga zurück. Mit zwei Heimsiegen verteidigte die Mannschaft von Trainer Torsten Eck nicht nur ihre weiße Weste und bleibt auch nach 16 Spielen ungeschlagen, darüber hinaus ist ihnen Platz eins schon vor dem letzten Spieltag nicht mehr zu nehmen. In nicht einmal drei Stunden hatten sie die beiden Erfolge unter Dach und Fach gebracht. „16 Spiele, 16 Siege, das hätte ich vor der Saison nicht geglaubt“, jubelte Trainer Torsten Eck. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 5. März entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.