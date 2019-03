Thomas Gerken trifft mit dem ersten Ballkontakt

Zumeist einen Schritt schneller: Der SV Bethen (links Fabian Schumacher) setzte sich verdient gegen den

SV Evenkamp durch. Foto: Langosch

Kreis Cloppenburg (tib). Im Abstiegskampf der 1. Kreisklasse feierten die Fußballer des SV Bethen einen wichtigen 3:1-Erfolg gegen den SV Evenkamp. Der VfL Löningen und SW Lindern trennten sich 3:3. Lindern erwischte einen guten Start und ging durch ein Tor von Michael Blome früh mit 1:0 in Führung (4.). In der ersten Halbzeit waren die Gäste das bessere Team und lagen zur Pause verdient mit 2:0 vorne: Max Dralle hatte in der 36. Minute erhöht. Nach der Pause änderte sich das Geschehen. Mehr aus der 1. Kreisklasse gibt's in der Ausgabe am 5. März entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

