0:5 – Am Ende wird‘s für den BVC bitter

Bemüht, aber selten torgefährlich: Der Cloppenburger Angreifer Drilon Demaj (links) wird in dieser Situation vom Arminen Jovan Hoffart verfolgt. Fotos: Langosch

Von Til Bettenstaedt



Cloppenburg. Eine Woche nach dem überzeugenden 2:2 beim Tabellenzweiten HSC Hannover sind die Oberliga-Fußballer des BV Cloppenburg auf dem Boden der Tatsachen gelandet. Beim Heimdebüt der Trainerin Imke Wübbenhorst kassierte das Schlusslicht am Sonntagnachmittag eine 0:5-Packung gegen Arminia Hannover und hat nun sieben Punkte Rückstand auf einen Nichtabstiegsplatz. Entsprechend ernüchtert war Wübbenhorst nach dem Abpfiff, sagte aber auch: „Die Niederlage ist sicher um ein, zwei Tore zu hoch ausgefallen.“ Den ausführlichen Spielbericht lesen Sie in der Ausgabe 4. März entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

