26:19 – Ohne Harz, aber mit Herz

Ganz starker Auftritt: Vincent Saalmann war mit acht Treffern erfolgreichster Werfer beim 26:19-Erfolg des TV Cloppenburg beim TuS Rotenburg. Archivfoto: Langosch

Rotenburg (db). Eine Woche nach der total unnötigen 26:27-Niederlage in Beckdorf haben die Oberligahandballer des TV Cloppenburg bei ihrem vierten Auswärtsspiel in Folge Wiedergutmachung betrieben. Beim extrem heimstarken TuS Rotenburg landeten sie einen nie gefährdeten 26:19-Sieg (13:8). Die Befürchtungen, das strikte Harzverbot könne zu einem Problem werden, bewahrheiteten sich nicht. Die Gäste hatten Ball, Gegner und Spiel fest im Griff. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe 4. März entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.