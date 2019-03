Testlauf für den „Ernstfall“ ASV Senden

Da kommt etwas Großes aui den TVC zu: Marita Lüske, Nele Bödecker und Janna Eilers erwarten mit Cloppenburg den souveränen Tabellenführer der Dritten Liga West, USC Münster II. Foto: Langosch

Von Ludger Langosch



Cloppenburg. Natürlich, auch diese Partie muss erst einmal gespielt werden. Und bevor das Kräftemessen zwischen den Drittligavolleyballerinnen des TV Cloppenburg und denen des USC Münster nicht beendet ist, steht nicht fest, wer der Sieger ist. Allerdings gibt es nicht den leisesten Zweifel daran, dass der Bundesligaunterbau aus Westfalen am Sonntag als haushoher Favorit in der Cloppenburger Sporthalle an der Leharstraße aufläuft. Spielbeginn ist um 16 Uhr.



„Es ist ein sehr leichtes Spiel für uns. Wir sind der krasse Außenseiter, unsere Erwartungen an diese Begegnungen sind nicht sehr hoch", meint TVC-Trainer Tomislav Ristoski und nimmt das Spiel mehr als „Testlauf" für den „Enstfall".