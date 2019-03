Testlauf für den „Ernstfall“ ASV Senden

Wieder Grund zum Jubeln? Edwin de Raad muss mit dem TVC beim heimstarken TuS Rotenburg bestehen. Foto: Langosch

Cloppenburg (ll). Die Wut bei Barna-Zsolt Akacsos, Trainer der Cloppenburger Oberligahandballer, über die 26:27-Niederlage am vorigen Samstag in Beckdorf ist noch nicht ganz verraucht. Dennoch muss die volle Konzentration nun der nächsten Aufgabe gelten. Am Samstagabend tritt der TVC beim TuS Rotenburg an. Die Partie in der Sporthalle der Pestalozzischule beginnt um 19 Uhr.



„Der Stachel sitzt noch tief“, gibt Akacsos zu. „Ich habe mir mehrmals das Video angesehen, so bin ich zuletzt als Spieler in Rumänien betrogen worden.“ Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 2. März entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

Nächster Artikel aus Lokalsport:

01.03.2019 | Höltinghausen will „Riesenschritt“ machen