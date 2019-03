Höltinghausen will „Riesenschritt“ machen

Zurück in die Erfolgsspur? Sarah Ebendt hat mit dem SVH am Samstag SW Osterfeine zu Gast. Foto: Langosch

Kreis Cloppenburg (ll). Die Lage für die Handballer der HSG Fries-oythe ist sowieso schon äußerst angespannt, und nun steht das Schlusslicht der Landesliga vor einer regelrechten „Mission impossible“: Der souveräne Tabellenführer, MTV Aurich, kreuzt in der Friesoyther Sporthalle Großer Kamp auf. In der Landesliga der Frauen bekommt es der SV Höltinghausen mit SW Osterfeine zu tun, also just der Mannschaft, die vom ehemaligen SVH-Trainerduo, Hillu und Andreas Espelage, gecoacht wird. Spitzenreiter Cloppenburg ist spielfrei. Mehr zum Handball gibt's in der Ausgabe am 1. März entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.