Hinspielresultat als Motivationsspritze

Runter vom Abstiegsplatz: Sascha Müller (rechts) erwartet mit dem SV Altenoythe den Kreisrivalen SV Höltinghausen. Foto: Langosch

Von Rolf Wulfers



Altenoythe. Abstiegskampf pur ist am Sonntag ab 15 Uhr zu erwarten, wenn der auf dem vorletzten Platz rangierende Fußball-Bezirksligist SV Altenoythe den zwei Zähler mehr aufweisenden SV Höltinghausen erwartet.



„Ich will natürlich nicht für einen Abstieg verantwortlich sein", meint Altenoythes zum Saisonende ausscheidender, Spielertrainer Christian Hillje. Als möglicher Nachfolger bei den Hohefeldern wird der langjährige Spieler des VfB Oldenburg, Christian Thölking, gehandelt. Hillje sieht den 7:0-Hinspielerfolg seines Teams am dritten Spieltag als Motivation.