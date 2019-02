Fußballer stehen in den Startlöchern

Es geht wieder los: Während Altenoythe (blaue Trikots) in der Bezirksliga um den Klassenerhalt bangen muss, darf Neuling Ramsloh leise vom Titel träumen. Archivfoto: Bettenstaedt

Von Til Bettenstaedt



Kreis Cloppenburg. Strahlender Sonnenschein, Tagestemperaturen bis weit in den zweistelligen Bereich – dem Start der Fußballer in die verbleibende Spielzeit scheint nichts im Wege zu stehen. Nachdem in einigen höherklassigen Ligen bereits gekickt wurde, ist die Winterpause am kommenden Wochenende auch für viele weitere Mannschaften beendet. Für die meisten Teams steht noch einiges auf dem Spiel. Von der Landesliga bis zur 1. Kreisklasse geht es mal um Titel und Aufstieg, mal um den Klassenerhalt.



Der SV Bevern thront mit neun Punkten Vorsprung an der Tabellenspitze. Aufsteigen möchte der Verein aus organisatorischen und finanziellen Gründen zwar nicht, die Meisterschale will das Team von Trainer Matthias Risse Anfang Juni allerdings unbedingt in den Händen halten. Der BV Essen und Hansa Friesoythe richten ihren Blick dagegen nach unten. Mehr zum Fußball gibt's in der Ausgabe am 27. Februar entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.