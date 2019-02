Annasophie Drees wird Fünfte

Start über 3000 Meter: Annasophie Drees schaffte eine neue Bestzeit. Foto: Harald Prepens

Sindelfingen/Löningen (mt). Bei den Deutschen Hallenmeisterschaften der Altersklasse U20 waren in Sindelfingen auch drei Leichtathletinnen des VfL Löningen am Start. Annasophie Drees kam über 3000 Meter auf den fünften Platz. Über 1500 m waren Xenia Krebs und Alissa Lange dabei. Während Lange das Finale knapp verpasste, landete Krebs am Ende auf dem zwölften Rang. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 27. Februar entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

