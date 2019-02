Wenig Schlaf, viele Gratulanten

Gut gemacht: Der Cloppenburger Physiotherapeut Jochen Wittstruck gratuliert der BVC-Trainerin Imke Wübbenhorst direkt nach dem Abpfiff. Foto: Jost-Enneking

Von Til Bettenstaedt



Cloppenburg. Es ist Montagmorgen, 8 Uhr. Die Klasse 5c des Gymnasiums Bad Zwischenahn-Edewecht wartet auf den Beginn des Sportunterrichts. Imke Wübbenhorst blickt in leuchtende Kinderaugen. „Wir haben dich bei RTL im Fernsehen gesehen“, verkündet ein Schüler stolz. „Das war schon süß“, sagt Wübbenhorst.



Über das 2:2 des Oberligisten BV Cloppenburg beim HSC Hannover, dem Pflichtspieldebüt der ersten Trainerin im höherklassigen Männerfußball, berichteten schließlich etliche überregionale Medien. Dass Imke Wübbenhorst in den Stunden danach nicht wirklich zur Ruhe kam, ist so verwunderlich nicht. Nachdem sie am Sonntagnachmittag die vielen Interviews hinter sich gebracht hatte, warf sie einen ersten Blick auf ihr Smartphone. „Es waren 35 Nachrichten eingegangen, bis zum Abend kamen mindestens 70 dazu“, sagt sie. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 26. Februar entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.