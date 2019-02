Wübbenhorst feiert gelungene Premiere

BVC-Fußballer und neue Trainerin holen überraschend 2:2-Remis beim Tabellenzweiten HSC Hannover

Umringt von Journalisten: Imke Wübbenhorst (links) war nach der Partie ein gefragter Interviewpartner. Foto: Jost-Enneking

Von Niklas Jost-Enneking und Til Bettenstaedt



Hannover. Von Die Anzahl der Zuschauer beim 2:2 zwischen den Fußballern des HSC Hannover und des BV Cloppenburg wird sicher nicht in die Historie der Oberliga Niedersachsen eingehen. Rund 200 Fans wollten das Duell zwischen dem Tabellenzweiten und dem Schlusslicht sehen. Dass es dennoch kein Spiel wie jedes andere war, beweist die Zahl der Medienvertreter, die sich im Vorfeld beim HSC angekündigt hatten. Knapp 40 Sportjournalisten wollten dabei sein, wenn mit der BVC-Trainerin Imke Wübbenhorst erstmals eine Frau im höherklassigen Männerfußball die Regie an der Seitenlinie führt. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 25. Februar – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.

