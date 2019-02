Schiris entschuldigen sich bei Akacsos

Plan nicht aufgegangen: TVC-Coach Barna-Zsolt Akacsos haderte nach dem 26:27 in Beckdorf vor allem mit Schiedsrichtern.Foto: ll

Beckdorf (db). Nach zwei Auswärtssiegen haben die Handballer des TV Cloppenburg in der Fremde wieder verloren. Beim abstiegsgefährdeten SV Beckdorf kassierten sie mit dem Schlusspfiff eine völlig überflüssige und unnötige 26:27-Niederlage (13:10). Die Schlüsselszenen spielten sich in den letzten 80 Sekunden ab. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 25. Februar – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.