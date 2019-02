Gegen die Crème de la Crème ankämpfen

Schlägt Aga mal wieder zu? Agnieszka Winczo (rechts, im Duell mit der Saabrückerin und ehemaligen BVC-Spielerin Michaela Drescher) hofft gegen Meppen auf ihr siebtes Saisontor.Foto: Langosch

Von Ludger langosch



Cloppenburg. Tanja Schulte hat es erwischt. Die Trainerin der Cloppenburger Fußballfrauen hat sich eine Erkältung eingefangen. Womöglich bei ihrem Abstecher nach Essen, als sie dort am Mittwoch den SV Meppen unter die Lupe nahm. Die Emsländerinnen, die am Sonntag zum Derby beim BVC auflaufen (14 Uhr), bestritten beim Schlusslicht der 2. Bundesliga, der U20 der SGS Essen, ein Nachholspiel und landeten mit dem 3:0 den dritten Sieg in Folge.

