Wübbenhorst-Debüt im Rampenlicht

Imke Wübbenhorst (Foto: Langosch)

Von Til Bettenstaedt



Cloppenburg. Durch das Oberliga-Stadion des HSC Hannover wird am kommenden Sonntag eine gehörige Brise Bundesliga-Luft wehen – zumindest in medialer Hinsicht. Wenn mit Imke Wübbenhorst, der Trainerin des BV Cloppenburg, erstmals eine Frau im höherklassigen Männerfußball bei einem Pflichtspiel auf der Bank Platz nehmen wird, stehen sie und ihre Mannschaft definitiv im Rampenlicht.



Ob das NDR-Fernsehen, das Nachrichtenmagazin „Der Spiegel“ oder die Tageszeitung „Die Welt“ – etliche „Neugierige“ wollen sich die Partie, die um 15 Uhr angepfiffen wird, nicht entgehen lassen. Wübbenhorst ist schon seit ihrer Verpflichtung Ende Dezember „latent nervös“, wie sie sagt, „nun steigt die Spannung natürlich noch mal“. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 22. Februar entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.