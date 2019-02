„Ich hoffe, dass beim BVC Ruhe einkehrt“

Seit 2015 beim SV Meppen: Mario Neumann spricht einem seiner Spieler Mut zu. Archivfoto: Hermes

Von Til Bettenstaedt



Cloppenburg/Meppen. Mario Neumann war viele Jahre lang als Fußballer, Coach und Sportlicher Leiter beim

BV Cloppenburg tätig. Zwischenzeitlich hatte der 52 Jahre alte Ex-Torwart auch Hansa Friesoythe trainiert. Seit 2015 bildet er mit Christian Neidhart, der einst auch beim BVC kickte, das Trainerduo beim SV Meppen. 2017 schafften die Emsländer den Sprung in die 3. Liga, wo das Team aktuell den zwölften Tabellenplatz belegt. Im MT-Interview spricht Neumann über den SV Meppen und den BV Cloppenburg. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 21. Februar – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.