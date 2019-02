JSG jubelt: C-Mädchen holen Kreistitel

Titel bei den C-Juniorinnen: Der Nachwuchs der JSG Essen-Bevern-Bunnen (schwarze Trikots) setzte sich im Endspiel gegen den VfL Wildeshausen mit 2:1 durch. Foto: Silvia Tebben

Von Til Bettenstaedt



Kreis Cloppenburg. Bei den Hallenmeisterschaften der Fußballkreise Vechta, Cloppenburg und

Oldenburg-Land/Delmenhorst hat sich bei den C-Mädchen die JSG Essen-Bevern-Bunnen Platz eins gesichert. Während die JSG Lastrup/Kneheim/Hemmelte bei den D-Juniorinnen keine Rolle bei der Titelvergabe spielte, erreichte der SV Bösel bei den B-Mädchen den zweiten Rang. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 20. Februar entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

