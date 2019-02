Erfolgreiche Revanche für TVC-Frauen

Viel Kampf und Krampf: Die Handballerinnen des TV Cloppenburg (Nummer 34: Maria Kalvelage) gewannen das Derby gegen den SV Höltinghausen (hier: Elisa Fangmann) mit 23:16. Foto: Langosch

Von Ludger Langosch



Kreis Cloppenburg. Die Handballerinnen des TV Cloppenburg haben die Scharte ausgewetzt. Mit einem verdienten 23:16-Erfolg über den SV Höltinghausen verteidigten sie nicht nur die Tabellenführung in der Landesliga, sondern sie nahmen mit diesem Derbysieg auch Revanche für die im Hinspiel erlittene bislang einzige Saisonniederlage. In der Landesklasse der Frauen unterlag der BV Garrel II dem Spitzenreiter Obenstrohe/Dangastermoor nur knapp mit 28:30, während die BVG-Männer gegen den VfL Oldenburg mit 26:27 das Nachsehen hatten. Mehr zum Handball lesen Sie in der Ausgabe am 19. Februar entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.